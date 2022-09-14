'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor

İstanbul'da 'fal kafe' sayısı her geçen gün artıyor. Kafe olarak gözüken bu yerlerde 100 ile 300 TL arasında değişen ücretle kahve, el, tarot ve iskambil falı bakılıyor. Hukukçular para karşılığı fal bakan kişiler ve buna ortam hazırlayanlar hakkında ceza yaptırımların olduğunu söylerken kafe sahipleri ve müşterileri 'falcılık değil terapi' yorumu yapıyor.

Haberler - DHA 14.09.2022 - 10:23

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 1

'da bir çok kafede para karşılığı fal bakılıyor.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 2

Özellikle Bakırköy ve Beyoğlu'ndaki kafelerde 100-300 TL arasında değişen ücretlerle kahve, el, tarot, iskambil falı çeşitleri bulunuyor.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 3

FALIN CEZASI OLMALI MI?

Hukukçular, para karşılığı fal bakanlar ve ortam sağlayan kafe işletmecileriyle ilgili ceza yaptırım uygulanması gerektiğini belirtiyor.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 4

"İŞ YERLERİ AÇIKÇA SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

Avukat Tayfun Üzülmez, falcılıkla ceza yaptırımların, 677 Sayılı 'Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Reddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair' Kanunda düzenlendiğini belirterek, falcılık, büyücülük yapanların en az 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılacağını bildirdi.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 5

''SORUŞTURMA KONUSU OLABİLİYOR''

Üzülmez, savcılıkların bu kanun kapsamında kamu davaları açtığını belirterek "Kafelerde para karşılığı fal bakan kişiler, 'Fala inanma falsız kalma', 'Kahve sizden fala bakmak bizden' gibi reklam yapan iş yerleri açıkçası suç işlemektedir. Aynı zamanda, işletmeler haksız rekabet oluşturacak şekilde camlarına, görünür yerlerine özellikle 'Tarot falına bakılır, fal için kafeye uğramadan geçme' gibi ilan, broşür yapıştırıyorlar. Bunlar da soruşturma konusu olabiliyor" dedi.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 6

"EN AZ 3 AY HAPİS"

Para karşılığı fal bakılan kafelerle ilgili soruşturmalara örnek de veren Üzülmez "Örneğin Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi, kahve falı bakan bir kişi hakkında 2 ay 18 gün hapis cezasıyla 375 TL para cezası verdi. Bunun önüne geçmek zor. Burada iş açıkçası savcılık makamının emrinde olan kolluk kuvvetlerine düşüyor. Bu rahatlık nereden geliyor bilmiyorum ama, önemli olan denetimlerin sıklıkla yapılması. Ayrıca bu durumdan rahatsızlık duyan insanlar, delilleri tespit ederek suç duyurusunda bulunabilirler. Herkes başkası şikayet eder diye düşünüyor ama, bu işler yapılmaya devam ediyor" diye konuştu.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 7

"NE YALAN SÖYLEYEYİM ÜNLÜLER DE GELİYOR"

İşletmeci Murat Berkut, kahve falı ve tarot için 100 TL alındığını, gelenlerin yüzde 80'inin kadın olduğunu belirtti.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 8

Yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptıklarını da söyleyen Berkut, ''Asla kapalı kapılar ardında yapmıyoruz. Büyücülük, muska yazmak yok. İnsanlar nasıl evde hep beraber kahve içip fal bakıyorsa, o şekilde bir ortam var'' dedi.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 9

''ÜNLÜLER BİLE GELİYOR''

İnsanların bunu ucuz yollu bir terapi olarak gördüklerini de sözlerine ekleyen Berkut, ''Şu an dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle insanların konuşmaya ihtiyacı Fala inanma falsız kalma. İstediklerini buluyorlar mı? Bazen buluyorlar bazen bulamıyorlar. Ne yalan söyleyeyim ünlüler de geliyor" şeklinde konuştu.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 10

"ÇOK ARAYAN VAR, ARAMADAN GELEN VAR"

Bir diğer işletmeci Tayfur Kaya ise, müşterilerin fal baktırmak için saatlerce beklemeyi de göze aldıklarını söyledi.

Kaya, "Çok arayan var, aramadan gelenler de. Gelenler ardından 10-15 kişi daha gönderiyor. En az 20 dakika bakıyoruz. Fiyatlar 100-150 arasında değişiyor. Kahve ve iskambil bakılıyor" dedi.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 11

"RANDEVU ALMANIZ GEREK YOKSA YARDIMCI OLAMAYIZ"

Beyoğlu'nda fal baktırılan bir kafenin işletmecisi Erhan Akçurun "Burası yaklaşık 28 yıllık bir kafe, gerçek çıkan fallarıyla meşhur.

Genelde 25 yaşlarında insanlar geliyor. 4-5 farklı fal çeşidi var. Kahve, tarot falıvar. En azından 100 lirayla gelmeniz gerekiyor. 300 liraya kadar fiyat çıkabiliyor. Ünlüler de buraya geliyor. Randevulu çalışıyoruz, bir gün öncesinden randevu almanız lazım, yoksa yardımcı olamayız" dedi. Sude Nur Ünlü "Genelde arkadaşlarım için de bakıyorum. Para verirlerse alıyorum'' dedi.

'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor - 12

NEDEN GİDİYORLAR?

Bu kafelerin müşterilerinde Elif Çokal, "İnsanlar psikolojisini böyle rahatlatıyor" derken Selma Tosun ise, "Çok baktırdım, en fazla 200 TL verdim", dedi.

Bilge Duran da, "Herkes baktırmıştır. İnsanlar bir ümit için, belki güzel bir şey duyarız diye baktırıyorlar. Falcılar da hep aynı şeyleri söylüyor. Hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

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