'Fal kafe' suç mu tartışması: Ünlüler bile geliyor

"EN AZ 3 AY HAPİS"

Para karşılığı fal bakılan kafelerle ilgili soruşturmalara örnek de veren Üzülmez "Örneğin Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi, kahve falı bakan bir kişi hakkında 2 ay 18 gün hapis cezasıyla 375 TL para cezası verdi. Bunun önüne geçmek zor. Burada iş açıkçası savcılık makamının emrinde olan kolluk kuvvetlerine düşüyor. Bu rahatlık nereden geliyor bilmiyorum ama, önemli olan denetimlerin sıklıkla yapılması. Ayrıca bu durumdan rahatsızlık duyan insanlar, delilleri tespit ederek suç duyurusunda bulunabilirler. Herkes başkası şikayet eder diye düşünüyor ama, bu işler yapılmaya devam ediyor" diye konuştu.