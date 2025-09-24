Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'e istenen ceza belli oldu: "Gaipten haber verdi, suç gelirini akladı"

Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen'in yedi yıla kadar hapsi istendi. Taşdelen hakkında hazırlanan iddianamede, iki uygulamanın suç geliri elde etmek amacıyla kurulduğu savunuldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Falaaddin ve Binnaz isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen'in yedi yıla kadar hapsi istendi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunduğu anlatıldı.

KURULAN SİSTEMDEN GELEN PARA AKLANDI

Taşdelen'in bu amaçla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği, buna ilişkin de hakkında 27 Mart'ta iddianame düzenlendiği ifade edildi.

İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi.



ASIL EYLEMLER SİSTEMSEL HALE GELDİ

Taşdelen'in, falcılık, gaipten haber vermek eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu belirtilen iddianamede, söz konusu eylemleri için Faladdin ve Binnaz abla uygulamaları ile bunların internet sitesi uzantılarını kurduğu, bu yöntemle asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı.

BAKANLIK 2024'TE REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERMİŞTİ

İddianamede, Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, iki internet sitesinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.



MASAK RAPORU: UYGULAMADAN GELEN KAZANÇ KRİPTO HESAPLARA AKTARILDI

Şüpheli Taşdelen hakkında MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu anlatıldı.

Buradan gelen paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği ifade edildi.

Taşdelen'in üç şirkette aktif ortaklık bilgisi ile dört şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı belirtilirken, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken beş kara ve iki deniz taşıtı sahibi olduğu anlatıldı.



"ÜÇ AYRI KRİPTO PARA HESABI VAR"

Raporda, Taşdelen'in kripto varlıklarına da yer verildi.

Buna göre Taşdelen'in üç ayrı kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabı bulunuyor.

Raporda, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu bilgisi yer aldı.



"ŞİRKET SUÇ GELİRİ ELDE ETMEK İÇİN KULLANILDI"

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"- Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı,

- Benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu,

- Ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."



7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüpheli Taşdelen'in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

