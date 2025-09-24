Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'e istenen ceza belli oldu: "Gaipten haber verdi, suç gelirini akladı"
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen'in yedi yıla kadar hapsi istendi. Taşdelen hakkında hazırlanan iddianamede, iki uygulamanın suç geliri elde etmek amacıyla kurulduğu savunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Falaaddin ve Binnaz isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen'in yedi yıla kadar hapsi istendi.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunduğu anlatıldı.
KURULAN SİSTEMDEN GELEN PARA AKLANDI
Taşdelen'in bu amaçla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği, buna ilişkin de hakkında 27 Mart'ta iddianame düzenlendiği ifade edildi.
İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi.