Falezlerde denize sıfır bina için yıkım kararı

"FALEZLERDE KAYMA YAŞANIYOR"

Günsel, inşaat malikinin ise eksi 14,50 metre zemin kotu uyguladığını ve bu durumun mahkemelerden alınan bilirkişi raporuyla doğrulandığını açıkladı.

Ayrıca raporda ve tüm bilimsel çalışmalarda, falezlerde kayma olduğunun ortaya çıkarıldığına işaret eden Günsel, "Birçok apartman bu nedenle boşaltılmıştır. Hal böyleyken ruhsata aykırı bu yapıya yapı kayıt belgesi verilmiş, bu işlemler de mahkeme kararıyla iptal edilmiştir" dedi.

Gerek ruhsatları gerekse yapı kayıt belgesi iptal olmasına rağmen, söz konusu alanda yapı sahibinin inşaatı devam ettirdiğini ve büyük oranda tamamlandığını belirten Günsel, "Bu yapı ruhsatı olmayan, projelere ve Koruma Kurulu kararlarına aykırı yapılmış, falez sit alanı yapısı içerisinde falezlere ve kayma oluşturmak suretiyle gerisindeki binalara zarar veren bir yapıdır" diye konuştu.