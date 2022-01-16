Falezlerde denize sıfır binanın yapı kayıt belgesi de iptal edildi

YIKIMI İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURULACAK

Yargı sürecinin 10 yıl önce başladığını ve ruhsatın iptal edildiğini anlatan Günsel, “Yapı kayıt belgesinden yararlandılar ve inşaat devam etti, şu anda neredeyse bitmek üzereydi, yüzde 90'ı bitti. Yapı kayıt belgesinin iptali için açtığımız davayı da kazandık, buna yapılan itiraz da reddedildi ve iptal kararı kesinleşti. Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nden buranın yıkılmasını isteyeceğiz. Denize bu kadar sıfır binalar yapılmasına kesinlikle karşıyız ve bu bölgeleri korumalıyız" diye konuştu.