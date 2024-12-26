Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor

Antalya'da falezler denize düşen otomobil ve içerisinde bulunan genci arama çalışmalarında şu ana kadar otomobilin plakasıyla birlikte tamponuna ulaşıldu. Suyun altında görüş olmaması nedeniyle arama çalışmaları getirilen özel mıknatıs yardımıyla devam ediyor.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 1

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 2

İtfaiye ve AFAD ekipleri görgü tanıdığının gösterdiği noktada oluşturdukları ip düzeneği ile falezleri didik didik ararken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 3

ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLANILDI

Uzun süren aramalar sonucunda dalgalar arasında aracın tampon ve plakasına ulaşıldı.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 4

Dalgalar arasından çıkartılan parçanın yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın Engin Ş. (27) olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 5

Termal kameralı drone ile de bölgede detaylı arama yapılırken, sert dalgalar nedeniyle dalgıçların arama yapamadığı ve can güvenliği nedeniyle aramalara ara verilmişti.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 6

Engin Ş.'nin ailesi ekiplerin arama çalışmaları endişeli gözlerle takip etti. Oğullarından gelecek iyi bir haberi merakla bekleyen anne ve baba zaman zaman fenalık geçirdi. Dalgıçların su altında görüşün kısıtlı olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıkları öğrenilirken özel mıknatıs ile su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 7

Engin Ş.'nin ailesi ekiplerin arama çalışmaları endişeli gözlerle takip etti. Oğullarından gelecek iyi bir haberi merakla bekleyen anne ve baba zaman zaman fenalık geçirdi.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 8

ÖZEL MIKNATISLA ARANIYOR

Dalgıçların su altında görüşün kısıtlı olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıkları öğrenilirken özel mıknatıs ile su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 9
Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 10
Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 11
Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor - 12
DAHA FAZLA GÖSTER