Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.