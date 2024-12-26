Falezlerden düşen otomobil hala bulanamadı: Özel mıknatısla aranıyor
Antalya'da falezler denize düşen otomobil ve içerisinde bulunan genci arama çalışmalarında şu ana kadar otomobilin plakasıyla birlikte tamponuna ulaşıldu. Suyun altında görüş olmaması nedeniyle arama çalışmaları getirilen özel mıknatıs yardımıyla devam ediyor.
Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.