Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda!

Antalya'da 5 yıldızlı iki otelin, müşterilerin denize ulaşımını kolaylaştırmak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere gizli tünel yaptığı ortaya çıktı.

Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda! - 1

Antalya'nın en önemli doğal değerlerinden falezlerin içinde gizli tünel bulundu.

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Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda! - 2

Olay, Antalya Kent Konseyi'nin 200'ün üzerinde paydaşın iş birliğiyle hazırladığı ve mart ayında açılışı yapılan 21'inci Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nın önceki gün gerçekleşen oturumunda gündeme geldi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Falezlerin Korunmasından Ne Anlıyoruz?" başlıklı bir sunum yaptı.

Muratpaşa ilçe sınırları üzerindeki yoğun yapılaşma tehdidi altındaki falezlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Nihat Dipova, iki beş yıldızlı otelin, tesislerden falezlere tünel yaparak, sahile ulaşım sağladığını anlattı.

Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda! - 3

"PLAJA ULAŞIMI SAĞLAYAN ASANSÖRLER VAR"

Prof. Dr. Nihat Dipova, falezler üzerinde yoğun yapılaşma olduğunun bilindiğini belirterek, ayrıca plaj kullanımının da talep edildiğini söyledi.

Aynı noktaya plaja ulaşım sağlayan asansörler de kurulduğunu anlatan Dipova, "Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında veya otel müşterilerinin yorumlarında bahsettiği, videolarını çektiği, fotoğraflarını paylaştığı yapılar aslında." diye konuştu.

Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda! - 4

"KAYMALAR VE GÖÇMELER YAŞANIYOR"

Falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunun bilindiğini kaydeden Prof. Dr. Dipova, "Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bunlardan nasıl etkilenir bu asansörler, tüneller? İnsanların sağlığını etkileyecek bir sorun çıkar mı? Bu gözle baktık Altyapı Çalışma Grubu'nda ve bu konuyla ilgili bulgularımızı da çalıştayda paylaştık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda! - 5

"BURADA SORUN İNSAN KULLANIMI"

Falezlerin büyük bölümünün eski tabirle Birinci Derece Sit Alanı, şu anki tabirle Kesin Korunacak Hassas Alan olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dipova, şöyle devam etti:

"Ancak istisnalar da var. Bildiğiniz gibi 2004 yazında müzenin önündeki kesim birinci derece sit alanı olmaktan çıktı.

Sit tanımına hiç alınmayan bölgeler de var. Ve mühendislik gözüyle bakarak, stabilite sorunları dediğimiz sorunlar, aslında falezlerin oluşum mekanizmalarıdır.

Böyle oluştu. 'Bin yıllarca kırıldı' diyoruz ama bu dikliğin oluşma mekanizmalarından biri de kırılmalardır. O nedenle doğal yapı açısından bir sorun görmüyoruz. Burada sorun insan kullanımı."

Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda! - 6

TÜNEL VİDEOLARI YOUTUBE'DA

Seyahat acentelerine ait internet sitelerindeki müşteri değerlendirmelerinde; bu iki otelin falezlere açtığı tünellerle ilgili fotoğraflar ve videolar yer alıyor.

Endonezya'dan gelen bir kadın turist, otelin falezlere açılan tünelinin fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Gizli tünelleri harika. Sadece 1 gece kaldım ve güzel bir deneyimdi. Ne yazık ki personelin çoğu, 5 yıldızlı bir otel olmasına rağmen İngilizce konuşmuyor. Giriş deneyimi hızlı ve iyiydi, saat 11.00 civarında vardığımızda erken giriş yaptık. Bu otelin bahçe alanında dolaştığınızda sizi çok güzel bir uçurumun aşağısına götürecek gizli tüneli bulmaya çalışın. Gün batımını görmek gerçekten tavsiye edilir. Sadece bir restoranları var ama oda servisi de var" dedi.

Diğer yandan bir İngiliz YouTuber'ın Antalya tatil görüntülerinde; otelin tünel videolarını kullandığı görüldü.

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