Falezleri oydular: 5 yıldızlı oteldeki gizli tünel İngiliz YouTuber'ın videosunda!

TÜNEL VİDEOLARI YOUTUBE'DA

Seyahat acentelerine ait internet sitelerindeki müşteri değerlendirmelerinde; bu iki otelin falezlere açtığı tünellerle ilgili fotoğraflar ve videolar yer alıyor.

Endonezya'dan gelen bir kadın turist, otelin falezlere açılan tünelinin fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Gizli tünelleri harika. Sadece 1 gece kaldım ve güzel bir deneyimdi. Ne yazık ki personelin çoğu, 5 yıldızlı bir otel olmasına rağmen İngilizce konuşmuyor. Giriş deneyimi hızlı ve iyiydi, saat 11.00 civarında vardığımızda erken giriş yaptık. Bu otelin bahçe alanında dolaştığınızda sizi çok güzel bir uçurumun aşağısına götürecek gizli tüneli bulmaya çalışın. Gün batımını görmek gerçekten tavsiye edilir. Sadece bir restoranları var ama oda servisi de var" dedi.

Diğer yandan bir İngiliz YouTuber'ın Antalya tatil görüntülerinde; otelin tünel videolarını kullandığı görüldü.