Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi

MAHKEMEDE AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Davaya ilişkin 4’üncü duruşma bugün görüldü.

Duruşmada savcılık, “Kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla sanığın ağır tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalanmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını yönünde mütalaa verdi.

Sanık Sakhizadeh, son savunmasında, sevgilisinin intihar ettiğini ifade ederek, “Ben bir şey yapmadım. Daha önce 3 kez Afganistan’da 1 kez de Türkiye’de intihar girişiminde bulunmuş. Midesi yıkanarak kurtulmuş. Canımdan çok sevdiğim kişiyi nasıl öldüreyim? Ona her şeyimi verdim. Bana daha önce evli olduğunu söylememişti. Yaşı konusunda da bana yalan söylemiş. Eski eşi arayınca başından 1 evlilik geçtiğini ve 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Ailem ayrılmamı istedi. Gözüm kör olmuştu, bırakmak istemedim.” diye konuştu.