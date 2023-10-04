Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi

Denizli’de sevgilisi Nadia Noori’yi fare zehiriyle öldürdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp yol kenarına atan Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sakhizadeh’e cesedi taşımakta yardım eden kardeşi 15 yaşındaki N.K. hakkında ise “Suçu gizleme” suçundan 1 yıl hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi - 1

Denizli’de geçen yıl işlenen vahşi cinayette karar belli oldu. Sevgilisi Nadia Noori’yi fare zehiriyle öldüren Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi - 2

Olay, geçen yıl 11 Eylül günü Pamukkale’de meydana geldi. Cinayet bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde yaşadığını belirlediği Noori’nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh tarafından fare zehiriyle öldürüldüğünü tespit etti.

Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin elleri koli bandı, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniye sarıldıktan sonra “çekçek” olarak bilinen 2 tekerlekli el arabasına konup, 2 kilometre götürüldükten sonra araziye atıldığı belirlendi.

Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi - 3

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Sakhizadeh, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiğini adliyede tutuklandı.

Sakhizadeh, polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.
Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi - 4

MAHKEMEDE AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Davaya ilişkin 4’üncü duruşma bugün görüldü.

Duruşmada savcılık, “Kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla sanığın ağır tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalanmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını yönünde mütalaa verdi.

Sanık Sakhizadeh, son savunmasında, sevgilisinin intihar ettiğini ifade ederek, “Ben bir şey yapmadım. Daha önce 3 kez Afganistan’da 1 kez de Türkiye’de intihar girişiminde bulunmuş. Midesi yıkanarak kurtulmuş. Canımdan çok sevdiğim kişiyi nasıl öldüreyim? Ona her şeyimi verdim. Bana daha önce evli olduğunu söylememişti. Yaşı konusunda da bana yalan söylemiş. Eski eşi arayınca başından 1 evlilik geçtiğini ve 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Ailem ayrılmamı istedi. Gözüm kör olmuştu, bırakmak istemedim.” diye konuştu.
Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi - 5

Cesedi taşımakta yardım etmekle suçlanan N.K. ise savunmasında, “Benim suçum yok. Demir taşıdığımı sanıyordum. Sarılı haldeydi, içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Bana 'Demir var depoya götüreceğiz' denildi. Paraya ihtiyacım vardı, gidip yardım ettim.” dedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, N.K. hakkında “Suçu gizleme” suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ardından sanığın yaşının küçük olması nedeniyle cezası yarı oranda düşürülüp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Diğer sanık Sakhizadeh ise “Kadını tasarlayarak kasten öldürme” suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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