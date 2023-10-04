Fare zehirli cinayette mahkeme kararını verdi
Denizli’de sevgilisi Nadia Noori’yi fare zehiriyle öldürdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp yol kenarına atan Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sakhizadeh’e cesedi taşımakta yardım eden kardeşi 15 yaşındaki N.K. hakkında ise “Suçu gizleme” suçundan 1 yıl hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Denizli’de geçen yıl işlenen vahşi cinayette karar belli oldu. Sevgilisi Nadia Noori’yi fare zehiriyle öldüren Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.