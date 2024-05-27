Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
İstanbul Beyoğlu'nda aracına almadığı gerekçesiyle bagaja vurarak tepki gösteren Fas uyruklu Jamal Doumane'yi döverek ölümüne neden olan taksi şoförü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Faslı yolcunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan taksi sürücüsünün cezası belli oldu.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Güç getirilirken, ölen Jamal Doumane'nin eşi ile kızı şikayetçi sıfatıyla hazır bulundu.