Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis

İstanbul Beyoğlu'nda aracına almadığı gerekçesiyle bagaja vurarak tepki gösteren Fas uyruklu Jamal Doumane'yi döverek ölümüne neden olan taksi şoförü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis - 1

Faslı yolcunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan taksi sürücüsünün cezası belli oldu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Güç getirilirken, ölen Jamal Doumane'nin eşi ile kızı şikayetçi sıfatıyla hazır bulundu.

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Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis - 2

“TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM”

Duruşmada söz verilen şikayetci Fatima Krib, "Türk adaletine, Türk halkına güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı. Jamal Doumane kızı Chaimae Doumane ise, "Babasız kalmanın ne kadar kötü ve zor olduğunu belirtmek isterim. Hayatım elimden alındı. Türk adaletine güveniyorum."  dedi.

Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis - 3

“KEŞKE O GÜN EVDEN HİÇ ÇIKMASAYDIM DA BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI”

Duruşmada savunma yapan sanık Doğan Güç şöyle konuştu:

"Ben bu olay olsun istemezdim, böyle bir şey yapmak da istemezdim. Keşke o gün evden hiç çıkmasaydım da böyle bir şey olmasaydı. Keşke maktul aracıma vurmasaydı da ben de araçtan inmeseydim. Şahsın ailesinden tekrar özür diliyorum. Böyle olsun istemedim, keşke de olmasaydı. Şahsın ailesinden özür diliyorum, yüce adaletin vereceği karara saygı duyuyorum."

Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis - 4

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Güç’ü “kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Güç hakkında haksız tahrik uygulanmadı.

Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis - 5

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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