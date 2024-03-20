Fatih Belediyesi hangi partide? Fatih Belediye başkanı kimdir? Fatih Belediye başkan adayları

FATİH BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan Kimdir?

Mehmet Ergün TURAN, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonludur.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu; pek çok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yürüttü.Kamu hizmeti kapsamında, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı.2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014 döneminde de İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mehmet Ergün TURAN, 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na atandı.Şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel mimari; Türk Evi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi, Anadolu yerleşim kültürü; yöresel mimari eğilimler, İstanbul ve Tarihi Yarımada ile sosyal, kültürel ve ekonomik ölçekte yerel yönetim ve kalkınma modelleri ile ilgilendi ve bu alanlarda çalışmalarda bulundu.Mehmet Ergün TURAN, TOKİ Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaretleri ile yatay mimari, yöresel mimari ve mahalle kültürü prensipleri çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere 200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti. Bugün başta İstanbul’da olmak üzere, tüm şehirlerimizde yapılmakta ve açılmakta olan Millet Bahçeleri projesi çalışmalarında yer aldı. Turan, sürdürülebilir çevre ve şehir fikri ekseninde, “insan ölçeğinde ve insan odaklı” yapılaşmayı, temel mimarlık ve mühendislik prensibi olarak benimsedi.Kamu ve yerel yönetimde edindiği yüksek tecrübeyi, İstanbul’un kalbi ve medeniyetimizin yüzük taşı Fatih’e ve Fatihlilerin hizmetine sunmak üzere, 30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldı.31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti’den Fatih Belediye Başkanı seçildi.Mehmet Ergün TURAN, evli ve dört çocuk babasıdır.