Fatih Camii saldırganı tutuklandı
İstabul Fatih Camisi İmamı ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ölümden dönen cami imamı Galip Usta'yla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camisi’nde meydana geldi. Cami içerisinde Ömer Salgın isimli kişi, slogan atmaya başladı. Kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana içeride polis ve vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.
Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı