Fatih Camii saldırganı tutuklandı

İstabul Fatih Camisi İmamı ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ölümden dönen cami imamı Galip Usta'yla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camisi’nde meydana geldi. Cami içerisinde Ömer Salgın isimli kişi, slogan atmaya başladı. Kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana içeride polis ve vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.

Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatih Camii saldırganı tutuklandı - 2

Fatih Camisi'nde dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan Ömer Salgın'ın İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Salgın. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Fatih Camii saldırganı tutuklandı - 3

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ömer Salgın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Savcılık ifadesinde ticaretle uğraştığını, aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü. Daha önce ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını iki kez evlilik yaptığını belirten Salgın "Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım." dedi.

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Salgın, Fatih Camisi'ne gittiğini, eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını ileri sürerek, "Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu. Üzerindeki bıçağın kendisine ait olduğunu anlatan Salgın bıçaklama olayına ilişkin kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini, anlık refleks olarak geliştiğini savundu.

Hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan Salgın'ın, 2028'e kadar geçerli av tüfeği ruhsatı olduğu öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya uğrayan cami imamını arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

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SALDIRI SONRASI TEPKİLER

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Emniyet güçleri ve adli makamların harekete geçtiğini ve sorumlu kişinin yakalandığını söyleyen Çelik, "Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin bir paylaşım da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Saldırıyı kınayan Özel, "Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, "Ülkemizde daha fazla böylesi şiddet ve provakasyon olaylarının yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Fatih Camii saldırganı tutuklandı - 7

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı kınayarak "Bir kere daha uyanık olmamız gerektiğini bir kere daha Türkiye'nin birlik ve beraberliği konusunda hassas davranmamız gerektiğini gösteren menfur bir saldırıdır. Hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. Ümit ederiz ki bu saldırı münferir bir saldırı olsun. Eğer bu işlerin arkasında bir takım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsin. Bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir." ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi. Saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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