Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında: "İçimdeki nefret ahir zamanın fitnesiyle patladı"
İstanbul'da Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e bıçaklı saldırıda bulunan Ömer Salgın savunma yaptı. Salgın savunmasında, "En son Fatih Camii'nde Kur'an okuyordum. Bir kurtuluş arıyordum neden bu vaziyetteyim diye. İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum. İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı ve olan oldu." dedi.
Fatih Camii imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ömer Salgın'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salgın ve taraf avukatları katıldı.