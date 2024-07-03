Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakim karşısında: "İçimdeki nefret ahir zamanın fitnesiyle patladı"

"İÇİMDEKİ O NEFRET AHİR ZAMANIN FİTNESİYLE PATLADI VE OLAN OLDU"

İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum. İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı ve olan oldu." diye konuştu.

Sanık, "İmam dışında başka kimseye saldırmadım. Kimseden talimat almadım. 40 yaşına geldim şimdiye kadar kimse doğru düzgün dinimi öğretmedi, 40 yaşından sonra Allah nasip etti, içimdeki bu nefreti bir yere yönlendirdim. Bütün taşlar yerine oturduğunda bu olay oldu. Vaziyetimden razıyım. Yüzde yüz aklım yerinde değildi, sadece yaptığım fiili söylüyorum.” ifadesini kullandı.