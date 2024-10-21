Fatih Camisi'nde bıçakla saldırı davası: İstenen ceza belli oldu
Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e bıçaklı saldırıda bulunan Ömer Salgın’ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu yargılanan sanığa 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın camiye gittiği, burada biraz zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta'yı, öldürmeye elverişli kesici aletle yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı anlatıldı.