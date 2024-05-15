Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı

Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e bıçaklı saldırıda bulunan Ömer Salgın’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada saldırı anını anlatan imam Usta, “Kanepeye düştüm. O hala saldırmaya devam ediyordu. Bacaklarımla kendimi savunuyordum. Bacaklarımı da bıçakladı. Öğrencim engel olmaya çalışınca o da bıçaklandı.” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanık Salgın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı - 1

İstanbul Fatih Camisi’nde imam Galip Usta ile Bilal Erdem’e bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgan Ömer Salgın’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın duruşmaya katılmazken, şikayetçi Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam katıldı.

Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı - 2

“BOĞAZIM KESİLDİ, SESİM KISILDI”

Duruşmada ifade veren imam Galip Usta, saldırı anını anlattı.

Saldırganın “Hoc asana bir şey diyeceğim.” diyerek kendisine yaklaştığını anlatan imam Usta, “Birden boğazlayarak bıçakladı. Ben önce bıçak olduğunu hissetmedim. Kanepeye düştüm. O hala saldırmaya devam ediyordu. Bacaklarımla kendimi savunuyordum. Bacaklarımı da bıçakladı. Öğrencim engel olmaya çalışınca o da bıçaklandı. Sonrasında güvenlik görevlileri müdahale etti.” dedi.

Saldırganı daha önce hiç görmediğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

“Akşam namazını kıldırdığım sırada delikanlı ayağa kalktı, ‘Ey Müslümanlar gaflet uykusundan uyanın.’ diye bağırdı. Bazen namaz sonrasında sesler duyuluyor. Ben o sesi hatırlıyorum imam olduğum için hiçbir şey demedim. Müezzinlerden birinin, ‘Müslümanlara laf söyleyeceğine İsrail’e laf söyle.’ dediğini duydum. Ben hiçbir şey demedim. Boğazım kesildi, sesim kısıldı. Beni direkt öldürmeye teşebbüs etti. Allah korudu.”

Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı - 3

Bilal Erdem ise saldırganın direkt olarak öldürmeye teşebbüs ettiğini anlattı. Erdem, “Ben arkasından engel olmaya çalışsam da hocamızı bıçakladı. Arkasından çekmeye çalıştım ama beni de o sırada boşta kalan eliyle bıçakladı. 5 gün hastanede kaldım. Şikayetçiyim.” dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın babası Hüseyin Salgın, oğlunun olaydan 1 ay öncesinde eşiyle olumsuzluklar yaşadığı için yemek ve uyku düzenin bozulduğunu öne sürdü.

Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı - 4

Salgın şunları söyledi:

“Çok kötü bir durumdaydı. 7 Ocak akşamı ortağının evine gidiyor. Ortağıyla tartışıyor kavga ediyorlar. O akşam eve geldi yine odasına gitti bir şey söylemeden. Olay günü öğlen evden çıktı gitti. Akşam saatlerinde polis ekipleri aradı olayı anlattı. Kapıya polisler gelmişti. Bir cemaate gidip gelirdi. Parti gibi oluşumlara gitmiyordu. Cemaatten bir yönlendirme yaptığını düşünmüyorum. Oğlumuzun bu noktaya gelmesine engel olamadık.”
Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı - 5

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti sanık Ömer Salgın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık avukatının Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması talebini reddederek duruşmayı erteledi.
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