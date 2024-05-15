Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı

“BOĞAZIM KESİLDİ, SESİM KISILDI”

Duruşmada ifade veren imam Galip Usta, saldırı anını anlattı.

Saldırganın “Hoc asana bir şey diyeceğim.” diyerek kendisine yaklaştığını anlatan imam Usta, “Birden boğazlayarak bıçakladı. Ben önce bıçak olduğunu hissetmedim. Kanepeye düştüm. O hala saldırmaya devam ediyordu. Bacaklarımla kendimi savunuyordum. Bacaklarımı da bıçakladı. Öğrencim engel olmaya çalışınca o da bıçaklandı. Sonrasında güvenlik görevlileri müdahale etti.” dedi.

Saldırganı daha önce hiç görmediğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

“Akşam namazını kıldırdığım sırada delikanlı ayağa kalktı, ‘Ey Müslümanlar gaflet uykusundan uyanın.’ diye bağırdı. Bazen namaz sonrasında sesler duyuluyor. Ben o sesi hatırlıyorum imam olduğum için hiçbir şey demedim. Müezzinlerden birinin, ‘Müslümanlara laf söyleyeceğine İsrail’e laf söyle.’ dediğini duydum. Ben hiçbir şey demedim. Boğazım kesildi, sesim kısıldı. Beni direkt öldürmeye teşebbüs etti. Allah korudu.”