Fatih Camisi'ndeki saldırıda ilk duruşma | İmam Usta saldırı anını anlattı: ‘Hoca bir şey diyeceğim’ dedi, beni boğazlayarak bıçakladı
Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e bıçaklı saldırıda bulunan Ömer Salgın’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada saldırı anını anlatan imam Usta, “Kanepeye düştüm. O hala saldırmaya devam ediyordu. Bacaklarımla kendimi savunuyordum. Bacaklarımı da bıçakladı. Öğrencim engel olmaya çalışınca o da bıçaklandı.” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanık Salgın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul Fatih Camisi’nde imam Galip Usta ile Bilal Erdem’e bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgan Ömer Salgın’ın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın duruşmaya katılmazken, şikayetçi Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam katıldı.Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.