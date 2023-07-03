Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 35 yaşında
İstanbul Boğazı'nın ikinci köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 35 yıl geçti. Köprüden günlük ortalama 240 bin araç geçiyor.
Günlük ortalama 240 bin araca hizmet veren ve "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 35 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor.
Adını İstanbul'un fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan ve 3 Temmuz 1988'de açılan köprü, 35 yılı geride bıraktı.