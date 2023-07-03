Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 35 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FSM Köprüsü'nün hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, köprünün, İstanbul'un ulaşımına 35 yıldır çok önemli katkı sağladığını vurguladı.



Uraloğlu, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sadece trafiği rahatlatmakla kalmadı, kentin ekonomisine ve çevre kirliliğinin önlenmesine de önemli bir katkı sağladı. Günlük ortalama 240 bin aracın geçtiği FSM Köprüsü, mesafeleri kısaltırken, karbon salımını da azaltıyor. Bakanlık olarak biz de hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan projelerimizin bakım çalışmalarını ihtiyaçlar dahilinde 7 gün 24 saat esaslı sürdürüyoruz." diye konuştu.