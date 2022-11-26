Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 1

Teknik Direktör Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 2

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriye Terim (91) dün hayatını kaybetti.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 3

Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 4

Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı'nda kocasının yanına defnedildi.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 5

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 6

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı, Arda Turan ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim de cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 7
Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 8
Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 9
Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 10
Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - 11

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