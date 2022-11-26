Fatih Terim’in acı günü: Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı, Arda Turan ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim de cenazeye katılanlar arasında yer aldı.