Fatih'e Trabzon'da mehterli karşılama

Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin dışa bağımlılığını azaltmak, ekonominin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkati çekti.
Çalışmanın, Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Karadeniz'de bulunacak olan petrol, sadece petrol olarak değil, başta kimyasal olarak da şehrimizin, bölgemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bölgenin sadece tarıma, ticarete bağlı değil, sanayi altyapısının oluşmasına da büyük katkı sağlayacaktır." dedi.