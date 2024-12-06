Fatih'te 466 yıllık çeşme kafenin içine alınıp siyaha boyandı: Görenler şaşkına döndü!
Fatih'te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bostancıbaşı Ali Ağa tarafından 1558 yılında yaptırılan çeşme, bir kafenin içine alındı. Kaybolmaya yüz tutan tarihi çeşme, siyaha boyanarak kafenin dekoruna uygun hale getirildi. Çeşmenin içler acısı hali ile ilgili konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Maalesef önüne bir koltuk ve masa koyulmuş, çeşme tamamen kapatılmış. Çeşme siyaha boyanmış. Orijinal yapısı bozulmuş” dedi.
Fatih'te, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bostancıbaşı Ali Ağa tarafından 1558-1559 yılları arasında cami, hazire ve çeşmeden oluşan bir külliye inşa ettirildi. Külliyeye ait olan Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi'nin yeni hali görenleri şoke etti.