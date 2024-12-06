Fatih'te 466 yıllık çeşme kafenin içine alınıp siyaha boyandı: Görenler şaşkına döndü!

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, tarihi çeşme için şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi'nin önünde bulunmaktayız. Bostancıbaşı Ali Ağa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bostancıbaşılık yapmıştır. Bu çevrede külliye inşa ettirmiştir. Külliye cami, çeşme ve mezarlıktan oluşuyor. Geçen yıllarda cami ve mezarlık restore edildi ve ziyarete açıldı. Ama çeşme bir kafe tarafından içeriye alındı. Çeşme normalde bu sokakta bulunuyordu. 2 sene önce bu durumu gündeme getirerek restorasyonunu istemiştim. Sonrasında ise restore edilmek yerine arkamızda bulunan kafenin içerisine alındı. Maalesef önüne bir koltuk ve masa koyulmuş. Çeşme tamamen kapatılmış. Yarısı da betona gömülmüş durumda.''