Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın
DHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde Aksaray'daki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
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1Aksaray Tiryaki Hasanpaşa sokakta Afrika kökenli kişilerin işlettiği ayakkabı, çanta imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde saat 10:30 sıralarında yangın çıktı.
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2Yangına ilk olarak yan taraftaki bir esnaf, hortumla su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
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3Fatih ve Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. 4 katlı binanın bodrum katında, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı.
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4Çevredeki vatandaşlar yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağıya indirildi.
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5Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.
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6Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
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7Müdahale için yoğun dumanın kapladığı işyerine giren itfaiye ekiplerinin çıkışta da zor anlar yaşadığı görüldü.
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8Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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