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Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde Aksaray'daki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

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    Aksaray Tiryaki Hasanpaşa sokakta Afrika kökenli kişilerin işlettiği ayakkabı, çanta imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde saat 10:30 sıralarında yangın çıktı.
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    Yangına ilk olarak yan taraftaki bir esnaf, hortumla su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
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    Fatih ve Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. 4 katlı binanın bodrum katında, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı.
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    Çevredeki vatandaşlar yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağıya indirildi.
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    Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.




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    Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
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    Müdahale için yoğun dumanın kapladığı işyerine giren itfaiye ekiplerinin çıkışta da zor anlar yaşadığı görüldü.
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    Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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