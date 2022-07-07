Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı

İstanbul Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında dövdü. Kadının dayak yediğini gören esnaf, saldırgana yumruk atarak burnunu kırdı.

Haberler - İHA 07.07.2022 - 09:51 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 09:55

Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı - 1

'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi’nde 4 Temmuz'da saat 04.30 sıralarında iddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı.

Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı - 2

Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi. Saldırgan, kadını sokak ortasında yakalayıp boğazına sarılarak yumruklamaya başladı.

Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı - 3

Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti.

Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı - 4

O sırada bir esnaf, olaya müdahale etti, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı - 5

Sokak ortasında kadının uğradığı şiddet, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER