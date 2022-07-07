Fatih'te esnaf, kadını döven kişinin burnunu kırdı

Haberler - İHA 07.07.2022 - 09:51 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 09:55
İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi’nde 4 Temmuz'da saat 04.30 sıralarında iddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı.
Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi. Saldırgan, kadını sokak ortasında yakalayıp boğazına sarılarak yumruklamaya başladı.
Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti.
O sırada bir esnaf, olaya müdahale etti, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.
Sokak ortasında kadının uğradığı şiddet, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.