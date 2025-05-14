Fatih'te olaylı gece: Önce tehdit sonra kundaklama
İstanbul Fatih'te bir şüpheli, evi terk eden eşine önce tehditler savurdu ardından kayınbiraderinin arabasını kundakladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde İrfan K. ile eşi N.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bunun üzerine çift kavga ettikten sonra N.K. evi terk ederek ailesinin evine döndü.
Eşinin ailesinin evinin önüne giden İrfan K., eşine tehditler savurduktan sonra N.K.'nin cezaevinde olan ağabeyine ait park halindeki aracı kundakladı.