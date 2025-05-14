Fatih'te olaylı gece: Önce tehdit sonra kundaklama

İstanbul Fatih'te bir şüpheli, evi terk eden eşine önce tehditler savurdu ardından kayınbiraderinin arabasını kundakladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih'te olaylı gece: Önce tehdit sonra kundaklama - 1

Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde İrfan K. ile eşi N.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Bunun üzerine çift kavga ettikten sonra N.K. evi terk ederek ailesinin evine döndü.

Eşinin ailesinin evinin önüne giden İrfan K., eşine tehditler savurduktan sonra N.K.'nin cezaevinde olan ağabeyine ait park halindeki aracı kundakladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatih'te olaylı gece: Önce tehdit sonra kundaklama - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kundaklanan aracı kısa sürede söndürürken polis ekipleri ise şüpheli İrfan K.'yı yakalamak için harekete geçti.

Fatih'te olaylı gece: Önce tehdit sonra kundaklama - 3

TUTUKLANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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