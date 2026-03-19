Fatih'te kan donduran akran zorbalığı. "Doğum günü kutlayacağız" diyerek aldıkları koli bandıyla işkence yaptılar!
19.03.2026 12:46
İstanbul Fatih'te bir çocuğun akranları tarafından ağzı, elleri, ayakları bantla sarılıp dövülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 çocuk şüpheliden 5'i tutuklandı.
Fatih'te kan donduran akran zorbalığı yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 14 Mart'ta Fatih ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından saldırıya uğradığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı.
18 yaşındaki küçük şüphelilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, ağzı, elleri, ayakları bantla sarılan çocuğun zanlılar tarafından dövülmesi yer alıyor.
Olay öncesi markete gelen şüpheli çocuklardan birinin koli bandı alması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, market sahibinin "Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?" sorusu üzerine çocuğun, "Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz." diyerek bantı alarak marketten çıktığı görüldü.
YAKALANDILAR
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu saldırı olayını gerçekleştiren 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.
Toplam 7 zanlı gözaltına alınırken çocuk şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.