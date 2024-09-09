Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı park yeri kavgası yaşandı. Bir iş yerinin çalışanları, park halindeki araçların üzerine çıkarak park etmek isteyenlere saldırdı. O esnada başka bir kişi de eline bıçak alıp kalabalığın üzerine atlayınca arbede yaşandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi - 1

İstanbul Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi’ndeki Turgut Özal Millet Caddesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi - 2

İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilere ait tatlıcının önüne başka bir yabancı uyruklu grup araçlarını park etmek istedi.

Dükkan çalışanlarıyla araç sahipleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi - 3

Tatlıcının çalışanları, park halindeki araçların üzerine çıkarak park etmek isteyenlere saldırdı.

Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi - 4

Başka bir kişi de eline bıçak alarak kalabalığın üzerine atladı.

Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi - 5

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

DAHA FAZLA GÖSTER