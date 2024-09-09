Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi
İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı park yeri kavgası yaşandı. Bir iş yerinin çalışanları, park halindeki araçların üzerine çıkarak park etmek isteyenlere saldırdı. O esnada başka bir kişi de eline bıçak alıp kalabalığın üzerine atlayınca arbede yaşandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
İstanbul Fatih’te park yeri kavgasında bıçaklar çekildi.Olay, dün akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi’ndeki Turgut Özal Millet Caddesi’nde meydana geldi.