Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'teki tarihi surlarda çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 1

İstanbul'da akşam saatlerinde doluyla karışık yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi.

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Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 2

Surlarda meydana gelen kısmi çökmede enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 3

Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde kısmi çökme oldu.

Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 4

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 5

Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 6

Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi.

Fatih'te tarihi surlarda çökme: Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti - 7

Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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