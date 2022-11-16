Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu

Fatih'te otomobilde çıkan yangın, park halindeki 4 araca sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 1

Fatih'te bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 2

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.

Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 3

Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.

Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 4

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 5

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.

Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 6
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 7
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 8
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 9
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 10
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 11
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 12
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 13
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 14
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 15
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 16
Fatih'te yangın: 5 araç kül oldu - 17

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