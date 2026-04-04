Fatih'teki kurye cinayetinde yeni görüntü: Taksiyle kaçmışlar
04.04.2026 14:01
DHA
İstanbul Fatih'teki kurye cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin olaydan sonra bir taksiye binerek kaçtıkları anlar yer alıyor.
İstanbul Fatih'te işlenen kurye cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kemal Paşa Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Arif İsmailov, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Saldırganlar olaydan sonra kaçarlarken cinayet anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı
TAKSİYLE KAÇTILAR
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin bir taksiye bindikleri ardından anlaştıkları bir göçmen kaçakçısı aracılığıla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilmişti.
Şüpheliler Edirne'de yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK VERECEK MESELESİ
Yapılan çalışmalarda, olayın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.