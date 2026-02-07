Fatih'teki soygun anı ortaya çıktı. Silahla bankaya girip paraları poşete koydurttu

Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.

Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildi ve bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına aldı.