Fatih'teki soygun anı ortaya çıktı. Silahla bankaya girip paraları poşete koydurttu
07.02.2026 14:33
AA, İHA
İstanbul Unkapanı'nda dün akşam saatlerinde bir banka soyuldu. Silahlı bir kişi, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip 112 bin lirayla kaçtı. Soyguncu kaçarken 80 bin lirayı düşürdü. Bankadaki soygun anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Unkapanı'nda bir banka şubesi, silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.
Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildi ve bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına aldı.
SOYGUN ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bankadaki silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde eli silahlı ve yüzü cerrahi maskeli bir soyguncunun şubeye girdiği anlar yer alıyor.
Soyguncu ilk olarak güvenlik görevlisini etkisiz hale getiriyor.
Sonrasında banka şubesinin içine doğru yönelen soyguncu, vezneye yaklaşıp elindeki poşeti çalışana atıyor.
Bu sırada poşete para doldurulmasını isteyen hırsız, paranın gelmesiyle beraber hızla şubeden ayrılıyor.
SOYGUNCUNUN ÇARPTIĞI ADAM KONUŞTU
Banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan şüphelinin kaçtığı sırada çarptığı Kani Yankaçar, yaşadıklarını anlattı.
Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen ve yaklaşık 112 bin lira çalan soyguncunun koşarak kaçarken çarptığı Yankaçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, o sırada telefonla konuştuğunu aktardı.
Yankaçar, "Yanımdan geçerken hızla koştu. Ben de dönerek 'birader' diye bağırdım. Bağırmamla panik yapıp oradaki makinelere çarparak poşeti yırttı. O sırada poşetten para düşer düşmez ben de aldım topladım, bankaya teslim ettim. Bankadan para çaldığını bilmiyordum. Silahını görmedim ama cepleri doluydu." ifadelerini kullandı.