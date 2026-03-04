Fatma Nur öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı. Oğlunun vedası yürükleri burktu
04.03.2026 15:06
İHA
İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye, sınıfta ders anlatırken öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in yasını tutuyor. Çelik'e bugün memleketi Konya'da veda edildi.
Olay, geçtiğimiz pazartesi saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
17 yaşındaki F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatma Nur öğretmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi İstanbul'da işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya'ya getirildi.
Fatma Nur Çelik için öğle namazını müteakip Parsana Büyük Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Namaz öncesi Fatma Nur öğretmenin çocuğu da bir yakını ile tabutun başına geldi.
Oğlu Kemal, annesinin tabutun başından ayrılmadı.
Öğretmenin annesi Rukiye Çelik kızıyla son kez vedalaştı.
Çelik'in cenazesi kılınan namaz sonrası defnedildi.