Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis istemi
11.04.2026 11:51
Son Güncelleme: 11.04.2026 11:58
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Çekmeköy'de bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı için istenen ceza belli oldu.
126 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in görev yaptığı okulda bir öğrenci tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
Sabah gazetesinin haberine göre; 17 yaşındaki katil zanlısı hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis cezası istendi.
CİNAYETİ AYLAR ÖNCESİNDEN TASARLAMIŞ
Soruşturma dosyasına göre saldırının aylar öncesinden planlandığı, sanığın olay günü okul içinde öğretmenlerin bulunduğu sınıfları takip ettiği ve güvenlik kameralarında katlar arasında dolaşıp uygun anı beklediğinin görüldüğü belirtildi. Şüphelinin bir süre okul tuvaletinde saklandığı da tespit edildi.
Adli Tıp raporunda ise sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve eylemi “öldürme kastıyla” gerçekleştirdiği ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, sanığın çevresine daha önce "birini öldürmek istediğini" söylediği, arkadaş çevresinde ise "Dexter" dizisine gönderme yapılarak "Dexter" lakabıyla anıldığı öne sürüldü.
Yapılan dijital incelemelerde ayrıca sanığın katliam temalı oyunlara yoğun ilgi gösterdiği ve bu tür içeriklere takıntılı olduğu değerlendirildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.
Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
CİNAYET SONRASI İKİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırılmıştı.