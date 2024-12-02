Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum

Öğrencilerin kendisini çok sevdiğini ifade eden Yıldızbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 30 kişilik sınıfta üç kız öğrenciydik. Okuldan sadece kadın olarak ben mezun oldum. Daha sonra 'makine kalıp öğretmeni ne iş yapar' bunu araştırdım. Kendi ilgi ve yeteneğime göre bu bölümü seçmeye karar verdim. Başta kafamda tereddütler vardı 'acaba erkek bölümü olarak mı görülür, kadınlar yapabilir mi' gibi ama sonra kadınların her işi yapabileceğine inandığım için o bölümü tercih ettim.''