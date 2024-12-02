Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum
Karaman'ın Ermenek ilçesinde görev yapan makine ve kalıp öğretmenliği yapan Fatma Yıldızbaş, kadın öğretmen olduğu için erkek öğrencilerin kendisini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Bölümün tek kadın mezun olduğunu anlatan Yıldızbaş, ''Erkek öğrenciler, benden çekiniyor'' dedi.
Makine kalıp öğretmeni Fatma Yıldızbaş, atandığı okulda ilk defa kadın makine bölümü öğretmeni gören öğrencilerin çok şaşırdığını ifade etti.