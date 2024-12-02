Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum

Karaman'ın Ermenek ilçesinde görev yapan makine ve kalıp öğretmenliği yapan Fatma Yıldızbaş, kadın öğretmen olduğu için erkek öğrencilerin kendisini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Bölümün tek kadın mezun olduğunu anlatan Yıldızbaş, ''Erkek öğrenciler, benden çekiniyor'' dedi.

Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum - 1

Makine kalıp öğretmeni Fatma Yıldızbaş, atandığı okulda ilk defa kadın makine bölümü öğretmeni gören öğrencilerin çok şaşırdığını ifade etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum - 2

Öğrencilerin kendisini çok sevdiğini ifade eden Yıldızbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 30 kişilik sınıfta üç kız öğrenciydik. Okuldan sadece kadın olarak ben mezun oldum. Daha sonra 'makine kalıp öğretmeni ne iş yapar' bunu araştırdım. Kendi ilgi ve yeteneğime göre bu bölümü seçmeye karar verdim. Başta kafamda tereddütler vardı 'acaba erkek bölümü olarak mı görülür, kadınlar yapabilir mi' gibi ama sonra kadınların her işi yapabileceğine inandığım için o bölümü tercih ettim.''

Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum - 3

''ERKEK ÖĞRENCİLER BENDEN ÇEKİNİYOR''

''2020 yılında KPSS ile Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandım. Okula ilk geldiğimde öğrenciler beni görünce bir hayli şaşırdılar. Benimle fotoğrafımı çektirmek istediler. Şu anda alıştık, öğrencilerin hepsi erkek olduğu için erkek öğrenciler, kadın öğretmenden daha fazla çekiniyorlar ve daha utangaç olabiliyorlar. Şimdi hepsi ile gayet iyiyiz. Dediklerimi yapıyorlar, ben de onların istek ve düşüncelerine göre hareket ediyorum. Ermenek'i çok seviyorum.''

Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum - 4

Öğrenci Oğuz Kaan Tanacı ise “Fatma öğretmeni ilk gördüğümde şaşırdım, makine öğretmeni kadın olduğu için. Fatma öğretmen iyi bir öğretmen, derslerimiz de iyi, güzel ders anlatıyor. İleride iyi bir meslek sahibi olmamız için çabalıyor. Bizim yanımızda olmaya çalışıyor, bize destek oluyor” diye konuştu.

Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum - 5
Fatma öğretmeni gören fotoğraf çektirmek istiyor: Okuldan kadın olarak bir tek ben mezun oldum - 6
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