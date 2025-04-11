Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar? Doğalgaz ve elektrik faturasında devlet desteği şartları neler?

Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği uygulaması başladı. Devlet desteği ile tüketim oranı artık faturalarda gösteriliyor olacak. EPDK ile BOTAŞ faturalarda devlet desteği uygulamasının şartlarını ve oranlarını duyuru. Peki, faturalarda devlet desteği yüzde kaç?

Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar? Doğalgaz ve elektrik faturasında devlet desteği şartları neler? - 1

Elektrik faturalarında gündeme gelen ve ardından doğalgaz faturaları için de devreye sokulan devlet desteği oranı faturalarda kullanıcılara bildiriliyor. Doğalgaz faturalarında yüzde 65 oranında destek söz konusu olurken elektrik faturaları için enerji verimliliğine yönelik olarak, tüketime göre destek söz konusu oluyor. İşte, faturalarda devlet desteği hakkında detaylar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar? Doğalgaz ve elektrik faturasında devlet desteği şartları neler? - 2

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Faturalarda devlet desteği uygulaması, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek amacıyla uygulamaya konuldu.

Elektirik faturaları için destek tutarı aylık 417 kilovatsaat altında kalanlar için yani düşük tüketim kademesindekilere yüzde 60 pranında uygulanıyor.

Ancak yüksek tüketim kademesindeki kullanıcılara ise bu oran yüzde 40'tır.

Doğalgazda devlet desteği de yüzde 65 oranındadır.

Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar? Doğalgaz ve elektrik faturasında devlet desteği şartları neler? - 3

FATURALARDA YENİ DÖNEM

Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği oranları ile tüketim miktarları 1 Nisan 2025'ten itibaren net bir şekilde belirtilmeye başladı. Örnek bir faturada şu ifadeler yer aldı: ''İlgili dönem tüketim bedeli 1.376.44 TL olup, 799,80 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenecek LARDA DEVtutar 577 TL'dir.''

Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar? Doğalgaz ve elektrik faturasında devlet desteği şartları neler? - 4

FATURADA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI

Elektrik fatura desteği sadece konut aboneleri için geçerlidir. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan yerler bu uygulamadan faydalanamıyor.

Öte yandan elektrik faturası devlet desteği 417 kilovatsaati altında kalan ve bu oranı geçen kullanıcılar arasında farklılık gösteriyor.

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