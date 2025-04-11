Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar? Doğalgaz ve elektrik faturasında devlet desteği şartları neler?
Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği uygulaması başladı. Devlet desteği ile tüketim oranı artık faturalarda gösteriliyor olacak. EPDK ile BOTAŞ faturalarda devlet desteği uygulamasının şartlarını ve oranlarını duyuru. Peki, faturalarda devlet desteği yüzde kaç?
Elektrik faturalarında gündeme gelen ve ardından doğalgaz faturaları için de devreye sokulan devlet desteği oranı faturalarda kullanıcılara bildiriliyor. Doğalgaz faturalarında yüzde 65 oranında destek söz konusu olurken elektrik faturaları için enerji verimliliğine yönelik olarak, tüketime göre destek söz konusu oluyor. İşte, faturalarda devlet desteği hakkında detaylar.