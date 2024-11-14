Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var

Bolu, Türkiye’nin deprem riski en yüksek kentlerinden biri… Kent merkezi, bölgeden geçen fay hattının tehdidi altında bulunuyor. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu’nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.

Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var - 1

Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından 12 Kasım 1999 depreminin 25’inci yıl dönümünde Deprem ve Kent başlıklı panel düzenlendi.

Panelde Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Türkiye’deki en önemli fay hattının Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu, bunun üzerinde de Bolu olduğunu hatırlattı.

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Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var - 2

"BOLU'NUN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Bolu’nun özel bir yeri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Seyitoğlu, “Bolu’dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, değişik dallara ayrılıyor. Bolu için önemli olan husus şu. Buraya baktığınız zaman 1944 yüzey kırığını görüyorsunuz, 1957’de kırılan bölümü görüyorsunuz. 1967’de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos’ta kırılan bölümü görüyoruz. Sonra da Düzce depremiyle en son kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz.” diye konuştu.

“Bundan sonra yapılan çalışmalarda, Bakacak fayı ve Elmalık fayının varlığı görülüyor.” Ifadesini kullanan Seyitoğlu, şöyle devam etti:

“Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu Almacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak. Bolu’nun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz.”

Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var - 3

“SİSTEMİN DOĞU BÖLÜMÜNDE BOLU VAR”

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “Üzülerek söylüyorum. Fayların büyük bölümü, Bolu kent merkezinden geçiyor. Eğer bir yerde bir yüzde kırığı oluşursa, bunun iki ucuna gerilme birikiyor.” uyarısında bulundu.

Herkesin panik halinde Marmara depremini konuştuğunu söyleyen Seyitoğlu, “Bu sistemin Doğu bölümünde Bolu var. Dolayısıyla bu sistem buradan kapanacak, Kuzey Anadolu Fayı’na tekrar bağlanacak. Durum onu gösteriyor.” dedi.

Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var - 4

Seyitoğlu, “Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu’nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

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