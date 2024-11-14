Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var

"BOLU'NUN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Bolu’nun özel bir yeri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Seyitoğlu, “Bolu’dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, değişik dallara ayrılıyor. Bolu için önemli olan husus şu. Buraya baktığınız zaman 1944 yüzey kırığını görüyorsunuz, 1957’de kırılan bölümü görüyorsunuz. 1967’de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos’ta kırılan bölümü görüyoruz. Sonra da Düzce depremiyle en son kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz.” diye konuştu.

“Bundan sonra yapılan çalışmalarda, Bakacak fayı ve Elmalık fayının varlığı görülüyor.” Ifadesini kullanan Seyitoğlu, şöyle devam etti:

“Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu Almacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak. Bolu’nun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz.”