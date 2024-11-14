Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var
Bolu, Türkiye’nin deprem riski en yüksek kentlerinden biri… Kent merkezi, bölgeden geçen fay hattının tehdidi altında bulunuyor. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu’nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.
Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından 12 Kasım 1999 depreminin 25’inci yıl dönümünde Deprem ve Kent başlıklı panel düzenlendi.
Panelde Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Türkiye’deki en önemli fay hattının Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu, bunun üzerinde de Bolu olduğunu hatırlattı.
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