Faylarda stres birikti: 6 il için deprem uyarısı geldi
Uzmanlar, kırılan fay uçlarındaki enerji transferinin, yeni depremlerin tetiklenmesine neden olduğuna dikkat çekti. Henüz kırılmayan bu sismik kaynakların varlığı nedeniyle özellikle Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerinde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar,fay segmentleri üzerinde stres birikiminin devam ettiğinin altını çizdi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'daki 8 Kasım'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Kırılan fay uçlarındaki enerji transferinin, yeni depremlerin tetiklenmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentinin kırılmasıyla meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin tetiklemesiyle, 3 yıl sonra 6 Şubat 2023 Maraş depremleri yaşanmıştı. İlk depremde Pütürge fayının hemen güneybatısındaki Erkenek, Pazarcık, Narlı ve Amanos segmentleri 7,8 büyüklüğünde bir deprem üreterek Hatay Havalimanı'na kadar kırılmıştı." hatırlatmasında buundu.