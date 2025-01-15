Feci şekilde can verdi! Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü, arkadaşları sinir krizi geçirdi
Gaziosmanpaşa’da şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki Sinan Budak, 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gözyaşlarını tutamayan Budak’ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.