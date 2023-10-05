FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi merak konusu oldu

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Fed son olarak ise politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. İşte, güncel Fed toplantısı hakkında bilgiler...