FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi merak konusu oldu
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Eylül ayındaki bu faiz kararının ardından tüm gözler yeni toplantı ve bu toplantıda alınacak kararlara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed toplantısı ne zaman yapılacak?
ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Fed son olarak ise politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. İşte, güncel Fed toplantısı hakkında bilgiler...