FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi merak konusu oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Eylül ayındaki bu faiz kararının ardından tüm gözler yeni toplantı ve bu toplantıda alınacak kararlara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi merak konusu oldu - 1

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Fed son olarak ise politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. İşte, güncel Fed toplantısı hakkında bilgiler...

NTVPARA HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi merak konusu oldu - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Kritik faiz kararı saat 21.00'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi merak konusu oldu - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER