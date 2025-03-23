FED faiz kararı PPK toplantı takvimi 2025: Nisan ayı FED toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) son olarak 19 Mart günü faiz kararını bildirdi. Banka, faiz oranını 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verdi. Gözler bir sonraki faiz kararı açıklamasında! 2025 Nisan FED faiz kararı toplantısı olacak mı?
ABD Merkez Bankası 2025 yılı PPK toplantı takvimine göre nisan ayında faiz kararı toplantısı gerçekleşmeyecek. FED geçtiğimiz sene art arda yaptığı faiz indirimine ocak ayında ara vermişti. İşte, FED faiz kararı toplantı tarihleri...