FED faiz kararı PPK toplantı takvimi 2025: Nisan ayı FED toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Buna göre bir sonraki faiz kararı toplantısı 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 7 Mayıs günü saat 22:00'de duyurulacak.





FED'in mart ayı faiz kararının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar vermişti. Ocak ayı toplantısında da faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Geçtiğimiz sene FED peş peşe üç kez faiz oranında indirime gitmişti.