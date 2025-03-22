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FED faiz kararı PPK toplantı takvimi: Nisan ayı FED toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) son olarak 19 Mart günü faiz kararını bildirdi. Banka, faiz oranını 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verdi. Gözler bir sonraki faiz kararı açıklamasında! 2025 Nisan FED faiz kararı toplantısı olacak mı?

FED faiz kararı PPK toplantı takvimi: Nisan ayı FED toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

ABD Merkez Bankası 2025 yılı PPK toplantı takvimine göre nisan ayında faiz kararı toplantısı gerçekleşmeyecek. FED geçtiğimiz sene art arda yaptığı faiz indirimine ocak ayında ara vermişti. İşte, FED faiz kararı toplantı tarihleri...

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FED faiz kararı PPK toplantı takvimi: Nisan ayı FED toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

FED BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Buna göre bir sonraki faiz kararı toplantısı 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 7 Mayıs günü saat 22:00'de duyurulacak.


FED'in mart ayı faiz kararının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar vermişti. Ocak ayı toplantısında da faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Geçtiğimiz sene FED peş peşe üç kez faiz oranında indirime gitmişti.

FED faiz kararı PPK toplantı takvimi: Nisan ayı FED toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

FED TOPLANTI TARİHLERİ

FED toplantı takvimi şöyle: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.

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