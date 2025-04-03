FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı var mı? FED toplantı tarihleri 2025

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklıyor! Para Politikası Kurulu, faiz kararı için bir araya geliyor. FED faiz kararını iki ay peş peşe sabit tutma kararı almış, 3 toplantı üs üste de faiz artırımına gitmişti. Gözler Nisan FED toplantısında! Peki, bu ay FED PPK toplantısı olacak mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı var mı? FED toplantı tarihleri 2025 - 1

FED toplantı tarihleri piyasaların gündeminde. Geçtiğimiz ay FED toplantısı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş ve Şubat faiz kararı 19 Mart günü ilan edilmişti. Ancak FED PPK takvimine göre Nisan ayında FED faiz kararı açıklaması yapmayacak. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...

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FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı var mı? FED toplantı tarihleri 2025 - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası takvimine göre Mart faiz kararı için Nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerindeki toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22:00'de ilan edilecek. 

ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.

FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı var mı? FED toplantı tarihleri 2025 - 3

FED TOPLANTI TARİHLERİ

FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.

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