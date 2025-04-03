FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı var mı? FED toplantı tarihleri 2025
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklıyor! Para Politikası Kurulu, faiz kararı için bir araya geliyor. FED faiz kararını iki ay peş peşe sabit tutma kararı almış, 3 toplantı üs üste de faiz artırımına gitmişti. Gözler Nisan FED toplantısında! Peki, bu ay FED PPK toplantısı olacak mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED toplantı tarihleri piyasaların gündeminde. Geçtiğimiz ay FED toplantısı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş ve Şubat faiz kararı 19 Mart günü ilan edilmişti. Ancak FED PPK takvimine göre Nisan ayında FED faiz kararı açıklaması yapmayacak. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...