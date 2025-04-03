FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı var mı? FED toplantı tarihleri 2025

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası takvimine göre Mart faiz kararı için Nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerindeki toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22:00'de ilan edilecek.

ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.



Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.