FED Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantı tarihi
Amerikan Merkez Bankası (FED), Nisan ayı faiz kararını belirlemek üzere Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Daha önce iki ay üst üste faizi sabit bırakan FED, ondan önceki üç toplantıda ise artış yönünde adımlar atmıştı. Şimdi ise piyasaların gözü Nisan ayında yapılacak toplantıya çevrildi. Peki, FED'in Nisan ayı toplantısı ne zaman ve faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
FED toplantı tarihleri piyasaların gündeminde. Geçtiğimiz ay FED toplantısı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş ve Şubat faiz kararı 19 Mart günü ilan edilmişti. Ancak FED PPK takvimine göre Nisan ayında FED faiz kararı açıklaması yapmayacak. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...