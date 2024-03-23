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Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları

Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye Başkanı kimdir? Feke Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Feke Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Feke Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Feke yerel seçim sonuçları..

Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları - 1

FEKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Feke  Belediyesini  8.141 alınan oy ve %67.89 oy oranı ile MHP adayı Ahmet Sel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %67.89
  • BBP %19.81
  • İyi Parti %8.19
  • Saadet Partisi %1.65
  • BTP %1.07
  • NAZMİ AKYOL %0.97
  • Diğer %0.43

TÜRKİYE HABERLERİ

Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları - 2

FEKE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Feke Belediyesi Başkanı Ahmet Sel Kimdir?


1964 yılında Feke'de doğdu. İlkokul, Orta Öğretimi ve Lise tahsilini Feke de tamamladı. Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirerek üniversiteden mezun oldu.

İlk iş hayatına 1980-1989 yılları arasında Feke Orman İşletme yangın işçiliği YHS sınıfında çalışarak başladı. 1989 yılından 2008 yılına kadar devlet memurluğu görevini ilçe halk kütüphanesinde sorumlu yönetici olarak yürüttü.

2022 yılında Anadolu Üniverstesi Yerel Yönetimler Bölümünü bitirerek mezun oldu.

2009 yılından bu yana Feke İlçesi Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları - 3

FEKE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET ŞENER
  • MEHMET ALİ KIZILOLUK
  • EMRE AVCILI
  • YAŞAR SOYLU
  • EŞEGÜL ÜNAL
  • CÖMERT ÖZEN
  • HASAN YILMAZ
  • ALPER EMİR
  • FATIMA BEYZA YARDIM
  • NEJDET ŞANLI
  • BEKİR ÖRÜN
  • DOĞUKAN DIRAĞAN
  • HASAN GEZER
  • ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK
Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları - 4

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