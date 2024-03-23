Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları

FEKE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Feke Belediyesi Başkanı Ahmet Sel Kimdir?

1964 yılında Feke'de doğdu. İlkokul, Orta Öğretimi ve Lise tahsilini Feke de tamamladı. Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirerek üniversiteden mezun oldu.İlk iş hayatına 1980-1989 yılları arasında Feke Orman İşletme yangın işçiliği YHS sınıfında çalışarak başladı. 1989 yılından 2008 yılına kadar devlet memurluğu görevini ilçe halk kütüphanesinde sorumlu yönetici olarak yürüttü.2022 yılında Anadolu Üniverstesi Yerel Yönetimler Bölümünü bitirerek mezun oldu.2009 yılından bu yana Feke İlçesi Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.