Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye başkanı kimdir? Feke Belediye başkan adayları
Feke Belediyesi hangi partide? Feke Belediye Başkanı kimdir? Feke Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Feke Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Feke Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Feke yerel seçim sonuçları..
FEKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Feke Belediyesini 8.141 alınan oy ve %67.89 oy oranı ile MHP adayı Ahmet Sel kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %67.89
- BBP %19.81
- İyi Parti %8.19
- Saadet Partisi %1.65
- BTP %1.07
- NAZMİ AKYOL %0.97
- Diğer %0.43