Felaketten 17 gün sonra hastanede duygusal buluşma

HASTANEDE DUYGUSAL BULUŞMA

Dedesi ve kardeşlerini kaybettiğinden habersiz olan İrem ise Isparta’ya gelene kadar annesi ile yeniden kavuşmanın hayalini kurdu. İrem, bugün saat 15.00 sıralarında Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte annesinin tedavi gördüğü hastaneye geldi. Şadiye Başdeğirmen’in kucağına aldığı İrem, annesinin kaldığı ortopedi servisine çıkarıldı. Hastane odasında buluşan anne ve kızı birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem’in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Halime Bağrıaçık, "Olsun annem bir şey olmaz" diyerek öptüğü kızını teselli etmeye çalıştı.