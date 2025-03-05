Felç geçirdi, engelli kaldı: 45 yaşından sonra hayâline kavuştu

En sonunda engelli arkadaşlar da kurtulurlar. Tüm adayların Allah yardımcıları olsun, yolları açık olsun, EKPSS atananlara başarılar diliyorum. Burada ailemle kalıyordum. Şimdi oraya gideceğim için onları da özleyeceğim. Herkes ne oldum demeyecek ne olacağım diyecek. Engelliyim diye dışarı çıkamayanlar dışarı çıkacak. Ben de yapacağım diyecek, girişimci olmak lazım. Durmadan tebrik telefonları geliyor. Balon satmaktan kurtuldum. Şimdi rahat olacak. 45 yaşından sonra memur oldum" diye konuştu.