Felç geçirdi, engelli kaldı: 45 yaşından sonra hayâline kavuştu
Aksaray'da felç geçirince yüzde 74 bedensel engelli olup, geçimini sağlamak için balon ve pamuk şekeri satan Kemal Gedek (45), 12 yıl boyunca memur olmak için uğraştı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) yılmadan hazırlanan Gedek, 12 yıl sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandı. Gedek, "Balon satmaktan kurtuldum. 45 yaşından sonra memur oldum" dedi.
Aksaray'da ailesiyle birlikte yaşayan Kemal Gedek, 1999 yılında askere gitti. Gedek'in askerliği sırasında, 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Gedek de birliği ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Gedek, enkazda çalıştığı sırada baygınlık geçirdi.