Felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor: "Eşimin sevgisiyle ayakta durabiliyorum"

"EŞİMİN SEVGİSİYLE AYAKTA DURABİLİYORUM"

Eşinin 65 yıllık evliliklerinde her zaman kendisine mutluluk verdiğini belirten Faruk Kotan ise hayat arkadaşı Müşerref Kotan'ın sevgisiyle 25 yıldır ayakta durabildiğini vurguladı.



Evlenmeden önce eşinin kendisine uzak durduğunu anlatan Kotan, "Ben ona 'Ben seninim, sen de benimsin' diyordum. Çok şükür istedim, sonunda verdiler, evlendik. Onu çok seviyorum. Sağ olsun bana çok iyi bakıyor, yemeğimi, çayımı getiriyor, her şeyime koşuyor. Eve sağlıkçılar da geliyor. Onlardan çok memnunuz." diye konuştu.



Kotan çiftinin kızı Gülsün Kotan da anne ve babasının çok güzel bir sevgi ve yaşam enerjisinin bulunduğunu belirterek ebeveynlerinin bu özellikleriyle kendilerine örnek olduğunun altını çizdi.



Babasının annesine "Kır çiçeğim" diye seslendiğini söyleyen Kotan, "Annem, babamın kolu kanadı oldu. Mesela, ilaçlarını vermede bize asla güvenmez. Sağlıkçı olmama rağmen ilaçlarını en iyi o bilir, o verir. Her şeyini takip eder, her şeyine hakimdir. Biz de onların bu muhabbetini seviyoruz. Bizim için de çok güzel örnek onlar. Çok büyük bir aşk, sevgi ve vefa örneği sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.