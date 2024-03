Bakımevinde bulunan köpeklerin sahiplendirildiğini; ancak engelli köpeklere kendisinin baktığını belirten Buket Özgünlü, "Babam da engelli olduğu için onlara nasıl bakılması gerektiğini ben daha iyi biliyorum. Bu canlar kendiliğinden engelli kalmadı. İnsanlar tarafından engelli kalan canlar. Arka ayakları tutmayanlardan bir tanesi araziye girip tavuk yediği için şiddet uygulanıp beli kırılan bir can. Bir tanesi 'arsamın içine girdi' denilip pompalı tüfekle vurulan can. Bir tanesi 'hızlı gideceğim' diye önüne bakmadan basıp gittiği için engelli kalan can. Bir tanesi başına kürekle vurulduğu için gözleri görmeyen can. Bu canlar insanlar tarafından engelli kaldı. Bir kısım insan kötülük yaparken, bir kısım insan iyilik yapmak için çaba sarf ediyor." diye konuştu.