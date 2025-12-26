Fenalaştığı hastaneden devlet hastanesine sevk edilen Sara kurtarılamadı. Kalp krizi geçirmiş dendi

Sara Çelik'in annesi Beşire Çelik, kızının büyük bir rahatsızlığının olmadığını ve hastane tarafından ihmalin söz konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce ‘Kalp krizi geçirmiş’ dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, sapasağlamdı. Burada ihmal var, ben şikayetçiyim ve onları Allah’a havale ediyorum. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekenin yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum.”

Sara’nın ağabeyi Ömer Faruk Çelik ise kardeşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, doktorların ameliyattan önce ameliyat odasında olmadığını ve işlerini teknikerlere devrettiklerini iddia etti. Ameliyathaneden gelen mavi kod uyarısıyla doktorların ameliyathaneye gittiklerini söyleyen Çelik, doktorlara ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.