Fenalaştığı hastaneden devlet hastanesine sevk edilen Sara kurtarılamadı. Kalp krizi geçirmiş dendi
26.12.2025 19:03
DHA
Mardin'de gittiği özel hastanede ameliyata alınan ve anestezi sonrası kalbi duran Sara Çelik, sevk edildiği devlet hastanesinde kurtarılamadı. Aile suç duyurusunda bulundu.
Kızıltepe ilçesinde uzun süredir yürümekte zorluk yaşayan Sara Çelik, sol kalça kemiğindeki ağrı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. 1 Kasım’da kalça kemiği çıkığı teşhisiyle ameliyata alınan Sara, anestezinin ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirtilen Sara, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, kurtarılamadı. Ailesi, olayda özel hastanenin ihmalleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
"DOKTORLAR MAVİ KOD ÇAĞRISI VERİLDİĞİNDE AMELİYATHANEYE GİTTİ"
Sara Çelik'in annesi Beşire Çelik, kızının büyük bir rahatsızlığının olmadığını ve hastane tarafından ihmalin söz konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce ‘Kalp krizi geçirmiş’ dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, sapasağlamdı. Burada ihmal var, ben şikayetçiyim ve onları Allah’a havale ediyorum. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekenin yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum.”
Sara’nın ağabeyi Ömer Faruk Çelik ise kardeşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, doktorların ameliyattan önce ameliyat odasında olmadığını ve işlerini teknikerlere devrettiklerini iddia etti. Ameliyathaneden gelen mavi kod uyarısıyla doktorların ameliyathaneye gittiklerini söyleyen Çelik, doktorlara ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Çelik ailesinin avukatıYusuf Onay, adli ve idari soruşturma sonrasında ihmali bulunan kişi veya kişilerin cezalandırılacaklarını belirterek sürecin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiğini ve sürecin titizlikle ilerlediğini söyledi.