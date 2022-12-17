Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler

Halk arasında 'Kırmızı Mektep' olarak bilinen Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, bugün 1 günlüğüne yeni yıl kermesiyle ziyaretçilere açıldı. Ziyarete gelenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu, sokaklar dolup taştı.

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 1

1454 yılında Fatih Fener'de kurulmuş, tarihin en eski ve görkemli okulları arasında yer alan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, 1 günlüğüne ziyaretçilere açıldı.

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 2

Geçen yıl da düzenlenen yeni yıl kermesi için açılan okula, kimi fotoğraf çekmek, kimi bir şeyler satın almak, kimi de mimariyi görmek için geldi.

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 3

Kermes için gelenler hem araç hem de yaya trafiği oluşturdu. 

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 4

Kuyruk, okulun bulunduğu Sancaktar Yokuşu'nun sonuna kadar uzandı. 

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 5

Okul bahçesinde ve sokakta sıra bekleyenler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı.

Okulun içinde de yoğunluk oldukça fazlaydı. Kermes için ayrılan 3 odada, yeni yıl süsleri, takılar yer aldı.  

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 6

Okulun çevresindeki yoğunluk havadan da görüntülendi. 

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 7

3 SAATTİR KALABALIKTAYIM 

Kermes için Gaziantep'te gelen Burak Tazeoğlu, "Gaziantep'ten geliyorum. Bunun olduğunu bildiğim için katıldım. Sabah 7'de evden çıktım, 7'den beri yoldayım, bir 3 saattir de buradayım kalabalıkta. Hala giremedik, bu gidişle de zor gireceğiz. Çok kalabalık araba ve insan ilerleyemiyor. Buraya 3'üncü gelişim ama içeriye girememiştim" dedi.  

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 8

MİMARİ DOKUYU MERAK EDİYORUM 

Özlem Şensoy da "2 saat 5 dakikadır bekliyoruz. İlk defa gezeceğiz, ziyarete kapalı bir her olduğu için yılda bir defa bunun için açılıyor. Heyecanlıyız. Ben mimari dokuyu merak ediyorum. Dışarıdan çok görkemli ve her zaman önünden geçerken etkilendiğim bir yer. İçerisi nasıl mimarisi nasıl onu merak ediyorum" diye konuştu.

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 9

SIRA YOLDAN BAŞLADI 

Hakan Tunç da "1 buçuk saattir bekliyoruz. Aşağı ana yoldan başladı sıra. Hep kapısına kadar gelip fotoğraflarını çektik. Onun dışında içeriye girememiştik. İlginç şeyler görürsek alacağız yoksa fotoğraf çekeceğiz" ifadelerini kullandı.  

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 10

Kermesteki satıcılardan Madlen Kapu da "Hepsi el emeği el örgüsü işlerim var. Ziyaretçilere sunmaya geldik. İlgi güzel kalabalık bayağı. Girmekte de zorlanıyorlarmış" dedi.

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne akın ettiler - 11

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