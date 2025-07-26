Fenerbahçe sponsoru olan Chobani kimin? Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Chobani firmasıyla stadyum isim hakkı ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu için uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar?

Fenerbahçe sponsoru olan Chobani kimin? Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? - 1

Türkiye’nin Erzincan ilçesinde dünyaya gelen ve 2005 yılında Chobani markasını kuran Hamdi Ulukaya kısa sürede ulaştığı servetle dikkat çekiyor. Özellikle sağlıklı ve doğal içeriklere sahip olan yoğurtlarıyla adından sıkça bahsettiren firmanın kurucusu olan Hamdi Ulukaya’nın ailesi süt ve peynir üretimi ile uğraşıyordu. Ulukaya’nın gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasında ailesinden gelen bilgi birikimi önemli bir pay sahibi oldu. Girişimcilik alanında birçok ödülün sahibi olan Hamdi Ulukaya, girişimcilerin kariyer planlamalarında önemli bir rol model oldu. Peki Hamdi Ulukaya kaç yaşında? İşte, kariyeri hakkında bilgiler…

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Fenerbahçe sponsoru olan Chobani kimin? Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? - 2

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya geldi. Ulukaya’nın ailesi süt ve peynir üretimiyle ilgilenen çiftçidir.

Ulukaya'nın bu çevrede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasına zemin hazırlamıştır. 1994 yılında ailesinin küçük işletmesinde çalışmak için İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklarla mücadele etmeye başlamıştır.

Fenerbahçe sponsoru olan Chobani kimin? Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? - 3

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Ulukaya, ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurarak, yoğurt sektörüne adım atmıştır.

2005 yılında satın aldığı eski bir süt fabrikasında üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı yaşam" temaları etrafında şekillendirmiştir.

Fenerbahçe sponsoru olan Chobani kimin? Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? - 4

Chobani, Amerikalılara özgün, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt sunmayı vaat ederek piyasada fark yaratmış ve hızla büyümüştür. Bugün, Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir. 2024 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin edilmektedir.

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