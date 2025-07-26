Fenerbahçe sponsoru olan Chobani kimin? Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar?

Türkiye’nin Erzincan ilçesinde dünyaya gelen ve 2005 yılında Chobani markasını kuran Hamdi Ulukaya kısa sürede ulaştığı servetle dikkat çekiyor. Özellikle sağlıklı ve doğal içeriklere sahip olan yoğurtlarıyla adından sıkça bahsettiren firmanın kurucusu olan Hamdi Ulukaya’nın ailesi süt ve peynir üretimi ile uğraşıyordu. Ulukaya’nın gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasında ailesinden gelen bilgi birikimi önemli bir pay sahibi oldu. Girişimcilik alanında birçok ödülün sahibi olan Hamdi Ulukaya, girişimcilerin kariyer planlamalarında önemli bir rol model oldu. Peki Hamdi Ulukaya kaç yaşında? İşte, kariyeri hakkında bilgiler…