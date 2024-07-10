Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar!

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in gözaltına alındığı 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Operasyonda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G. etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi adları altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde dolandırıcılık mağduru edildiği belirlendi. Güngen çiftinin sahip olduğu şirketlerde de kara para aklamaya yönelik 1 milyar 500 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu öğrenildi.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 1

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının toplam 50 güzellik salonu olan Neslim Güngen ve İnanç Güngen'nin sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 2

Aynı zamanda sahte CE belgeleri düzenleyerek herhangi bir UTS kaydı olmayan, yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı Taksirle Yaralama suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı, dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları” belirlendi.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 3

Sahte ustalık kalfalık belgelerini 2 bin TL’ye Ankara’daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim kurumlarla yapılan yazışmada franchaise’ların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı, Ürün takip sistemi Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada UTS veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin bulunmadığı, Sahte üretilen CE belgelerinin teknik dosya ve test süreçlerine haiz olmadığı tespit edildi.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 4

Neslim Güngen, franchaiselarından hizmet aldığı esnada sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine, taksirle yaralamadan işlem gören franchaiseların, kendilerine yasadışı makine satışı yapan Gürgen’in aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları öğrenildi.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 5

Herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G. etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi vb. adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde dolandırıcılık mağduru edildiği belirlendi.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 6

Ayrıca, Franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde gerçekleştirildiği, İsim hakkı ödemesi olarak bedelsiz devralınan taşınır ve taşınmaz malların suçta işbirliği içerisinde olunan galerici ve emlakçılar üzerinden vergisel suçlara ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin kriminal faaliyetlere konu edildiği saplandı.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 7

Neslim Güngen ve İnanç Güngen, tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1.5 Milyar TL olduğu, bu olağan akışa aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu anlaşıldı.

Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar! - 8
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