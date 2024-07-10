Fenomen Neslim-İnanç Gören operasyonu: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar!
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in gözaltına alındığı 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Operasyonda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G. etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi adları altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde dolandırıcılık mağduru edildiği belirlendi. Güngen çiftinin sahip olduğu şirketlerde de kara para aklamaya yönelik 1 milyar 500 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının toplam 50 güzellik salonu olan Neslim Güngen ve İnanç Güngen'nin sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri öğrenildi.