Fenomen Neslim-İnanç Güngen soruşturması: Vergi müfettişi de gözaltında
Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in gözaltına alındığı operasyonda, çift hakkında MASAK raporu hazırlayan vergi müfettişi de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde dün sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.