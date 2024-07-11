Fenomen Neslim-İnanç Güngen soruşturması: Vergi müfettişi de gözaltında

Sergide, Otomobillerin yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı belirlenen epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünler de yer aldı.