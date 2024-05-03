Fenomen Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yeni delillere ulaşıldı: "Öldüğü sırada sevgilisi de yanındaydı"
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını yitiren ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın aile avukatı, soruşturmayla ilgili yeni bulguları açıkladı. Avukat, genç kadının öldüğü sırada olayın şüphelisi Türk asıllı ABD vatandaşı A.C.F’nin yanında olduğuna ilişkin yeni bir delile ulaştıklarını söyledi.
Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F’den şikayetçi oldu.