Fenomen Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yeni delillere ulaşıldı: "Öldüğü sırada sevgilisi de yanındaydı"

6 MAYIS’TA MEZARI AÇILACAK

Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve Türkiye’de de otopsi yapılması için 6 Mayıs’ta fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

Öksüz, “Amerika’daki otopsi sonucu henüz çıkmadı. Bu 3-4 aylık bir süreç olduğu Amerika'nın adli makamları tarafından tarafımıza iletildi. Bununla beraber tabii ki darp yahut kanında bir yabancı maddenin olup olmadığıyla alakalı somut bir tespit varsa, bu yabancı maddenin miktarı, cinsi, yoğunluğu, öldürmeye ilişkin elverişli olup olmadığı, bunun yanında Yağmur’un aç bırakılıp bırakılmadığı yahut başkaca bir şekilde eziyet edilip edilmediğiyle alakalı bir otopsiden sonuç çıkmasını bekliyoruz. Siz de takdir edersiniz ki otopsiyle alakalı süreçlerin hızlı olarak ilerletilmesi lazım. Yağmur 3 Nisan'da vefat etti. Ölümünden bu yana 30 gün geçti. Bu sebeple Türkiye’de yapılan otopsi ile alakalı sonuçların ne kadar sağlıklı olacağını biz bilemiyoruz fakat en azından aç bırakılıp bırakılmadı yahut kanında yabancı madde olup olmadığıyla alakalı somut bir şeylerin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.