Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı
Türkiye'yi otostop çekerek dolaştığı anların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan "Yunus Hoca" rumuzlu Yunus O. hakkında, çok sayıda kadınla "nişanlım depremde öldü" diyerek yakınlık kurup, yatırım yapma vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Yunus O. hakkında aynı suç türünden birden fazla soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedilen iddianamede, 248 bin 900 lirasını dolandırdığı H.B.’ye yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yatırım vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen fenomen hakkında iddianame hazırlandı.