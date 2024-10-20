Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı

Türkiye'yi otostop çekerek dolaştığı anların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan "Yunus Hoca" rumuzlu Yunus O. hakkında, çok sayıda kadınla "nişanlım depremde öldü" diyerek yakınlık kurup, yatırım yapma vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Yunus O. hakkında aynı suç türünden birden fazla soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedilen iddianamede, 248 bin 900 lirasını dolandırdığı H.B.’ye yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı - 1

Yatırım vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen fenomen hakkında iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı - 2

Tokat’ta yaşayan H.B., sosyal medyada otostop çekerek Türkiye’yi dolaştığı görüntüleri yayınlayan "Yunus Hoca" rumuzlu sosyal medya fenomeni Yunus O.’yu 2023 yılında takip etmeye başladı.

Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı - 3

Bir süre sonra Yunus O., H.B.’ye sosyal medya uygulamasından mesaj gönderdi ve konuşmaya başladı. Kendisini din kültürü öğretmeni olarak tanıtan, 6 Şubat depremlerinde nişanlısını kaybettiği için öğretmenliği bırakıp otostopla ülkeyi gezmeye başladığını anlatan Yunus O., H.B.’den 1 gün sonra 500 bin lira olarak geri göndereceğini vadedip 250 bin lira istedi.

Yunus O., H.B.’nin güvenini kazanmak için daha önce 86 bin lira aldığı ve geri ödemediği Z.Y.’ye para gönderdiğini gösteren sahte bir dekont göstererek H.B.’nin güvenini kazandı. H.B., 1 gün sonra parasını vereceğini belirten Yunus O. için kredi çekip, kendisine 248 bin 900 lira gönderdi.

Ancak Yunus O., H.B.’ye parasını geri göndermedi. 24 saatlik beklemenin ardından dolandırıldığını anlayan H.B. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra dekonttaki ismi araştıran H.B., kendisi gibi dolandırılan Z.Y.’ye ulaştı. Onun da benzer şekilde Yunus O.’ya para gönderdiğini ve geri alamadığını öğrenen H.B. ve Z.Y. kendileri gibi başka mağdurlarla da iletişime geçerek benzer vaatlerde çok sayıda kişinin dolandırıldığını öğrendi. Yunus O.’nun H.B. ve Z.Y.’ye kazanacakları miktarları söylediği görüntüler de ortaya çıktı.

Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı - 4

İDDİANAME HAZIRLANDI

H.B.’nin suç duyurusu üzerine Yunus O. hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında bilgisayar, cep telefonu, internet araçların kullanılması suretiyle haksız menfaat sağlama suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Yunus O.’nun H.B.’den yatırım yapıp parasının katlanacağını söyleyerek para istediği, H.B.’nin banka kredisi çekerek şüpheli Yunus O.’ya 248 bin 900 lira para gönderdiği, şüphelinin kendisine gönderilen tutarın 30 bin TL’si ile parça parça bahis oynadığı belirtildi.

Fenomen "Yunus Hoca"dan kadınlara akılalmaz tuzak! 24 saat dolunca gerçeği anladı - 5

"BAHİSTE PARAYI KAYBETTİM"

Yunus O. ise alınan ifadesinde, müşteki ile Instagram hesabından iletişime geçtiğini, kendisine yatırım yapıp paranın katlanacağını söylediğini, kendisinin de teklifi kabul etmesi üzerine 248 bin 900 lirayı EFT yoluyla gönderdiğini, kendisinin bu parayla bahis oynadığını ancak bahiste bu parayı kaybettiğini, olaydan dolayı pişman olduğunu, hem o dönem borçlarını ödeyebilmek hem de kendisinden almış olduğu parayı fazlasıyla kendisine verebilmek için bu şekilde plan yaptığını söyledi.

Hazırlanan iddianamede Yunus O. hakkında aynı suç türünden birden fazla soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedildi. Savcılık, şüphelinin bilgisayar, cep telefonu, internet vb. araçların kullanılması suretiyle haksız menfaat sağlama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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